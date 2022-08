Umweltkatastrophe

Ursache des Fischsterbens in Oder weiterhin nicht geklärt. (dpa/Marcin Bielecki)

Die Verantwortlichen auf polnischer Seite müssten dafür Rechenschaft ablegen, sagte der CDU-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Er warne allerdings vor gegenseitigen Schuldzuweisungen. In der aktuellen Situation sollten Politiker nicht populistisch über die gegenseitige Inkompetenz sprechen, sondern vielmehr gemeinsam dieses gefährliche Umweltproblem lösen.

Experten suchen derzeit nach Ursachen für das massive Fischsterben in der Oder. Auf deutscher Seite war das Fischsterben vor etwa einer Woche aufgefallen. Allerdings gab es bereits am 28. Juli in der Region um die polnische Stadt Breslau Hinweise auf Vergiftungen und ein Fischsterben. Das Wasser bewegte sich dann allmählich in Richtung Oder-Mündung an der Ostsee.

