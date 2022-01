Max Otte, Vorsitzender der Werteunion (picture alliance / rtn - radio tele nord / Ulrike Blitzner)

Der scheidende Generalsekretär Ziemiak sagte in Berlin, wer nicht unverzüglich ausschließe, sich durch Afd-Vertreter wählen zu lassen, verletze das Wertefundament der CDU in so erheblichem Maße, dass er keinen Platz mehr in der Partei habe.

Zuvor hatten bereits mehrere namhafte CDU-Mitglieder den Austritt Ottes verlangt. Der scheidende CDU-Vorsitzende Laschet schrieb auf Twitter, von der AfD nominiert zu werden, sei keine Ehre, sondern eine Schande. Wer dies als Christdemokrat überhaupt erwäge, schädige das Ansehen der Union und habe in der CDU nichts verloren. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Wüst betonte, Otte solle die Partei verlassen. Auch CSU-Landesgruppen-Chef Dobrindt legte Otte den Austritt aus der CDU nahe.

Otte selbst sagte der Zeitung "Die Welt", er habe sich bei der AfD für die große Ehre bedankt und denke intensiv darüber nach.

Diese Nachricht wurde am 25.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.