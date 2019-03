Die Junge Union ist in Berlin zu einem außerordentlichen Deutschlandtag zusammengekommen.

Bei dem Treffen wollen die Delegierten der Nachwuchsorganisation von CDU und CSU unter anderem einen neuen Vorsitzenden wählen. Um das Amt bewerben sich die Vorsitzenden der Jungen Union in Thüringen und Niedersachsen, Gruhner und Kuban. Der bisherige JU-Vorsitzende Ziemiak ist seit Dezember Generalsekretär der CDU.



Im Anschluss an die Wahl des neuen Vorsitzenden beraten die Delegierten über einen Leitantrag zur Europapolitik. Darin fordert die Junge Union unter anderem die Einführung eines europaweiten Feiertages. In der Sicherheitspolitik plädiert die Organisation für eine Europäische Verteidigungsunion innerhalb der Strukturen der Nato.