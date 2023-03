UNESCO

Zirkus gehört jetzt zum Immateriellen Kulturerbe in Deutschland

Der Zirkus als eigenständige Form der Darstellenden Kunst gehört künftig zum Immateriellen Kulturerbe in Deutschland. Auch das Singen des Steigerlieds als "Hymne des Bergbaus" und die Hip-Hop-Kultur in Heidelberg mit ihrer bundesweiten Vernetzung wurden in das Verzeichnis aufgenommen.

