Zwölf gemeinnützige Verbände und Netzwerke haben die Stärkung einer unabhängigen Zivilgesellschaft gefordert.

Auf deren Bedeutung für die Demokratie weisen sie in einer gemeinsam veröffentlichten Charta hin. Zivilgesellschaftliche Organisationen seien die Gestalter des gesellschaftlichen Zusammenhalts und legten bei Bedarf den Finger in die Wunde, erklärten die Organisationen. Wenn eine sich selbst ermächtigende Zivilgesellschaft vom Staat ausgetrocknet werde, sterbe ein wichtiger Teil der Demokratie.



Die Unterzeichner kritisieren die zunehmenden Forderungen aus dem politischen Raum, gemeinnützigen Organisationen wie die Deutsche Umwelthilfe in ihrer Arbeit einzuschränken. In diesem Zusammenhang weisen sie auf politische Vorstöße zur Aberkennung des Status der Gemeinnützigkeit hin. Bestrebungen dieser Art würden als Missachtung aktiver Zivilgesellschaft betrachtet und von den unterzeichnenden Organisationen abgelehnt.



Zivilgesellschaftliche Organisationen übernähmen neben dem täglichen gesellschaftlichen Engagement eine Brückenfunktion zwischen Bevölkerung und Politik, heißt es weiter. Ihre kritische Begleitung und Kontrolle politischer Prozesse gehörten zum anerkannten demokratischen Selbstverständnis freiheitlicher Gesellschaften und müssten durch eine "zeitnahe Reform des Gemeinnützigkeitsrechts" gestärkt werden, so die Dachverbände weiter.

Attac und Campact hatten zuletzt Statuts der Gemeinnützigkeit verloren

Nach dem globalisierungskritischen Netzwerk Attac hatte zuletzt auch die Kampagnen-Organisation Campact vor Gericht den Status einer gemeinnützigen Organisation verloren. Auch bei der Deutschen Umwelthilfe forderten Politiker die Aberkennung der Gemeinnützigkeit.



Zu den Dachverbänden, die die Charta unterzeichnet haben, gehören die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (BAGSO), das Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (BBE), der Deutsche Bundesjugendring (DBJR), der Deutsche Fundraising Verband, der Deutsche Naturschutzring (DNR), der Deutsche Spendenrat, der Deutsche Kulturrat, der Deutsche Olympischer Sportbund (DOSB), das Forum Umwelt und Entwicklung, der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft und der entwicklungspolitische Dachverband Venro.