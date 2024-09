Landtagswahl in Thüringen und Sachsen

Zivilgesellschaft warnt vor Folgen des Rechtsrucks

Nach den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen haben sich zahlreiche zivilgesellschaftliche Organisationen entsetzt über das Abschneiden der AfD geäußert. Der Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland, Schuster, sagte der "Bild"-Zeitung, die freie und offene Gesellschaft in Deutschland sei in Gefahr.