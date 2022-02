Ein nach einem Angriff verwüsteter Kindergarten in der Ukraine. (Aris Messinis / AFP)

Der russische Präsident Putin ordnete die Errichtung von Notunterkünften auf russischem Gebiet an. In den vergangenen Tagen hatten sich die Gefechte intensiviert. Beide Konfliktparteien werfen sich vor, die eigentlich geltende Waffenruhe zu brechen. Auch die OSZE-Beobachtermission bestätigte den gegenseitigen Beschuss. Aus der Stadt Donesk wurde in der Nähe von Regierungsgebäuden eine Explosion gemeldet. Nach Angaben der Separatisten war ein Auto in die Luft gesprengt worden.

Ukraine wirft Russland Desinformationskampagne vor

Die Ukraine bezichtigt Russland der Provokation und ruft die internationale Staatengemeinschaft zu einer Antwort auf. Anderenfalls werde die Regierung in Moskau die Lage weiter eskalieren, teilte das Außenministerium in Kiew mit. Russland führe eine Kampagne, in der Desinformation verbreitet werde.

Angesichts der angespannten Situation beriefen die USA einen virtuellen Krisengipfel ein, an dem die EU- und Nato-Spitzen sowie die Staats- und Regierungschefs Deutschlands, Frankreichs und weiterer westlicher Staaten teilnehmen sollen.

Russland kündigte unterdessen für morgen ein Militärmanöver an. Es werde von Präsident Putin beaufsichtigt, hieß es aus Moskau. Dabei würden auch Marschflugkörper und ballistische Raketen eingesetzt. Der Kreml betonte, dass es sich um eine reguläre Übung handele und bestritt damit einen Bezug zur Krise zwischen Russland und der Ukraine.

Diese Nachricht wurde am 18.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.