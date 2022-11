Archivbild aus dem Jahr 2014: Donald Trump (r.) mit seinen Kindern Eric, Donald Jr. und Ivanka (v.l.r.). (Evan Vucci / AP / dpa )

Der zuständige Richter im New Yorker Stadtteil Manhattan setzte den 2. Oktober 2023 als ersten Verhandlungstermin an. Es wird erwartet, dass Trumps Anwälte versuchen, den Prozessbeginn noch weiter hinauszuzögern.

Die Staatsanwaltschaft des Bundesstaates New York wirft Trump und seinen Kindern Donald Junior, Ivanka und Eric vor, die Steuerbehörde sowie Banken und Versicherungen über den Wert ihrer Immobilien getäuscht zu haben, um sich finanzielle Vorteile zu verschaffen. Die Trumps weisen das zurück. Die Anklage strebt Geldstrafen in Höhe von mindestens 250 Millionen Dollar an und will den Angeklagten verbieten, weiterhin Geschäfte im Bundesstaat New York zu machen. Außerdem soll ihnen die Kontrolle über das Unternehmen entzogen werden.

Ende Oktober hatte in New York bereits ein Steuerbetrugs-Prozess gegen Trumps Familienholding begonnen. Deren langjähriger Finanzchef hat sich in 15 Anklagepunkten schuldig bekannt. Trump selbst ist hier nicht angeklagt.

