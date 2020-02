In der Debatte um Reformen in der katholischen Kirche spricht sich die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer für ein Ende des Zölibats aus.

Sie sagte dem RedaktionsNetzwerk Deutschland, sie wünsche sich viel mehr Frauen in der Kirche und als ersten Schritt die Zulassung von Frauen als Diakonin. Zudem sei sie für die Aufhebung der verpflichtenden Ehelosigkeit der Priester. Dies könnte die Kirche attraktiver machen und möglicherweise helfen, mehr Menschen für diesen Dienst zu begeistern. Die Lebensentscheidung, ohne Familie zu leben, sei für viele eine zu große Hürde, betonte Kramp-Karrenbauer.



In Frankfurt am Main findet derzeit die erste Runde des Reformdialogs zur Zukunft der katholischen Kirche in Deutschland statt. Seit Donnerstag debattieren 230 Bischöfe und Laien über die Geschäftsordnung und die Zusammensetzung des sogenannten Synodalen Wegs.