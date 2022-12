Die insgesamt rund 70 Kilogramm an Marihuana, Amphetaminen, Heroin und Kokain waren in Weihnachtspaketen aus aller Welt versteckt, wie die Behörde mitteilte. Die Absender hätten sich offenbar erhofft, dass ihre Drogenlieferungen in der Masse der Weihnachts-Sendungen nicht auffielen, hieß es weiter.

Der Kölner Flughafen ist ein zentraler deutscher Umschlagplatz für Pakete; dort kommen pro Nacht hunderttausende an, um weiterverteilt zu werden.

Diese Nachricht wurde am 30.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.