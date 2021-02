In Nordirland nehmen die Spannungen infolge des Brexit zu.

Nordirland setzte aus Sorge um seine Zollbeamten die Warenkontrollen in den Häfen von Belfast und Larne vorübergehend aus. Auch die EU-Kommission zog ihre Kontrolleure ab.



Die Gebietsverwaltung teilte mit, bedrohliches Verhalten gegenüber Mitarbeitern habe zugenommen. Zuletzt waren in den Häfen Drohungen an Mauern geschmiert worden. Die nordirische Polizei teilte mit, sie habe die Patrouillen verschärft.



Seit dem Brexit sind für Warenimporte aus Großbritannien nach Nordirland Zoll- und Zertifikatskontrollen nötig. Dagegen protestieren vermehrt protestantische Anhänger der Union mit Großbritannien.

