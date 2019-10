Im Handelskonflikt zwischen den USA und der EU bemühen sich beide Seiten um eine Annäherung.

Für die Bundesregierung erklärte Regierungssprecher Seibert, Ziel bleibe es, eine Einigung mit den USA zu erzielen. US-Außenminister Pompeo hatte zuvor gesagt, die Vereinigten Staaten wollten Gespräche mit der EU führen, bevor sie die Strafzölle auf europäische Produkte in Kraft setzten.



In dem Streit geht es um Zölle, die die USA als Strafe für unzulässige Hilfen für den europäischen Flugzeugbauer Airbus erheben wollen. Hintergrund ist eine Entscheidung der Welthandelsorganisation. In wenigen Monaten wird eine weitere Entscheidung der WTO erwartet, in der es um mögliche Strafzölle der EU auf US-Produkte geht.