Mexiko hat die Einigung mit den USA im Streit über illegale Migration und Strafzölle mit einer Kundgebung in der Grenzstadt Tijuana gefeiert.

Außenminister Ebrard räumte ein, man habe zwar nicht alles erreicht, aber es geschafft, dass die mexikanischen Produkte in den USA nicht mit Strafzöllen belegt werden. Ursprünglich war in Tijuana eine Protestkundgebung gegen die Strafzölle angekündigt.



Die Unterhändler beide Staaten hatten sich nach tagelangen Verhandlungen am Freitag einigen können. Die US-Regierung will von zusätzlichen Zahlungen absehen, weil Mexiko zugesagt hat, die Grenzen besser zu schützen und entschlossener gegen Schlepperbanden vorzugehen. Außerdem können die US-Behörden ab sofort Mittelamerikaner nach Mexiko zurückschicken. Dort müssen die Migranten auf eine Entscheidung in ihrem Asylverfahren in den USA warten, bevor sie einreisen dürfen.