In der Union wird weiter über die Rolle der sogenannten Werteunion diskutiert.

Anlass ist die Wahl des neuen Vorsitzenden Otte, der in der Vergangenheit Sympathie für die AfD geäußert hatte. Der Gründungsvorsitzende der Werteunion, Mitsch, forderte von der neuen Führung des Vereins eine Distanzierung von den politischen Rändern. Die klare Abgrenzung zu linken und rechten Radikalen sei von Gründung an wesentlicher Teil des Selbstverständnisses der Werteunion, sagte Mitsch der Nachrichtenagentur AFP.



Der CDU-Vorsitzende und Kanzlerkandidat Laschet versicherte im Deutschlandfunk, die Werteunion sei für die CDU kein Thema und habe nichts mit ihr zu tun. Der frühere hessische Justizminister Wagner widersprach Laschet ebenfalls im Deutschlandfunk deutlich. Die rund 4.000 Mitglieder der Werteunion seien fast alle auch Mitglieder der Union. Laschet könne nicht sagen, er wolle die Union zusammenführen und dann tausende Mitglieder ignorieren. Wagner distanzierte sich jedoch auch klar von Otte und begründete seinen eigenen Austritt aus dem Verein mit dem neuen Vorsitzenden.



Die Werteunion bezeichnet sich als "konservative Basisbewegung in der CDU/CSU". Sie hat aber keine organisatorische Verankerung in den Parteien.

Diese Nachricht wurde am 01.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.