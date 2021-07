Der Gitarrist und Sänger JP Soars hat seine Vorliebe für Bluesmusik erst entdeckt, nachdem er Rock und Heavy Metal und sogar Swing gespielt hatte – doch was lange währt: Soars ist mit unterschiedlichen Sounds und Bands durch die Welt getourt, war – natürlich – in den USA aktiv, dazu in Kanada, Südamerika und auch in Europa. Soars wurde 1969 im US-Bundesstaat Arkansas geboren, lebt, seitdem er 16 Jahre alt ist, im Süden Floridas.

Aufnahme vom 24.4.21 aus dem "Funky Biscuit" in Baton Rouge, USA