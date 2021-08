Zwei Musiker mit langen schwarzen Haaren, zwei Akustikgitarren, zwei Paar Füße in Cowboystiefeln, die den schnellen Rhythmus auf den Boden stampfen: So konnte man das Duo Opal Ocean in den Straßen Melbournes oder anderen Städten sehen, wie ihre Finger mit Energie und Tempo über die Saiten ihrer Gitarren flitzen. 2013 als Straßenmusiker gestartet, 2015 hatte ihr unabhängig veröffentlichter Song "J.A.M." schon Hundertausende Klicks bei YouTube, 2018 erschien ihr Debütalbum "Lost Fables", und Opal Ocean ging auf eine kleine Tour durch Europa. Durch die Pandemie sind die beiden wieder vor allem auf der Straße zu sehen.