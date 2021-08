Der 1970 in London geborene Musiker Piers Faccini hat wie viele englische Jugendliche in einer The Smiths-Coverband angefangen, dann allerdings erstmal Kunst studiert und als Maler Geld verdient, bevor er 2004 sein Debütalbum "Leave No Trace" veröffentlicht hat. Darauf: sanfte Folksongs mit Faccinis warmer, leicht rauer Falsett-Stimme. Seitdem hat er musikalischen Einflüssen aus Italien, dem nahen Osten oder Nordafrika immer mehr Platz eingeräumt und mit Musikern wie Ballaké Sissoko und Ibrahim Maalouf zusammengearbeitet.

Die vollständige Aufnahme hören Sie hier: Zu Hause aufgenommen - Piers Faccini (komplettes Konzert) (61:26).