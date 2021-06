Zu Hause in Aarhus hat der 1977 geborene Mike Andersen in seinem Keller exklusiv für den Deutschlandfunk aufgenommen: aktuelle Songs und älteres Material gespielt - und Bob Dylan zum Geburtstag gratuliert. Vor Jahren hat die britische Sängerin Joss Stone bereits mit Mike Andersen zusammen gearbeitet, als sie bei seinem Song "This Time" sang, nun haben die beiden sich in einem Park in Kopenhagen getroffen.