Im Fall eines zu Unrecht inhaftierten Syrers, der in seiner Gefängniszelle in Kleve nach einem Brand gestorben ist, gibt es neue Erkenntnisse.

Protokolle aus dem Gefängnis in Kleve deuteten darauf hin, dass ein Notruf abgesetzt worden sei, berichten die "Bild"-Zeitung und der "Kölner Stadt-Anzeiger". Sie berufen sich auf einen Bericht des Justizministers an die Fraktionen im nordrhein-westfälischen Landtag. Demnach ist entgegen der bisherigen Annahme am Abend des Brandes die Gegensprechanlage im Haftraum betätigt worden. Die Staatsanwaltschaft ermittele nun unter anderem, ob und wann das mit der Sprechanlage ausgelöste Lichtsignal deaktiviert worden sei.



Der Syrer war Opfer einer Verwechselung geworden. Landesinnenminister Reul hatte eingeräumt, dass Polizisten es entgegen geltender Regeln versäumt hätten, die Identität des 26-Jährigen zu überprüfen. Zudem wurde von einem Suizid ausgegangen.