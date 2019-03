Die Aufklärung des groß angelegten Steuerbetrugs mit sogenannten Cum-Ex-Geschäften droht einem Bericht zufolge zu scheitern, weil es zu wenige Ermittler gibt.

Unter Berufung auf Insider schreibt die "Süddeutsche Zeitung", Beteiligte forderten seit Jahren deutlich mehr Personal. Nötig seien mindestens 50 zusätzliche Ermittler. Derzeit befasse sich eine Gruppe von bis zu 15 Steuerfahndern mit den Fällen, außerdem gebe es eine kleine Einheit beim nordrhein-westfälischen Landeskriminalamt. Bislang liege beim zuständigen Gericht in Bonn noch keine Anklage vor, heißt es in dem Bericht weiter. In vielen Fällen drohe Verjährung.



Aktienhändler, Fonds und Banken sollen jahrelang mithilfe komplizierter Aktiengeschäfte den Staat betrogen haben. Mit der sogenannten Cum-Ex-Methode ließen sie sich Steuern erstatten, die sie nicht gezahlt hatten. Die dazu genutzte Gesetzeslücke wurde 2012 geschlossen.