Die Verbraucherorganisation Foodwatch wirft mehreren Bundesländern vor, mit EU-Geldern gezuckerte Schulmilch zu subventionieren.

Die Zuschüsse seien eigentlich für gesunde Ernährung an Schulen vorgesehen, heißt es in einem offenen Brief an die zuständigen Ministerien in Nordrhein-Westfalen, Hessen, Berlin und Brandenburg. Stattdessen werde auf Kosten der Steuerzahler - so wörtlich - "ungesunde Zuckermilch" gefördert. Im Internet ruft die Organisation zu einer E-Mail-Kampagne dagegen auf. Die anderen Bundesländer verzichteten bereits darauf, Kakao und andere gezuckerte Produkte in Schulen zu finanzieren.