EU-Gelder, die eigentlich für gesunde Ernährung an Schulen vorgesehen sind, werden nach Presseinformationen in mehreren Bundesländern für eine Bezuschussung zuckerhaltiger Milchmischgetränke verwendet.

Dabei handele es sich um Nordrhein-Westfalen, Hessen, Berlin und Brandenburg, zitiert die "Frankfurter Rundschau" aus einem offenen Brief der Verbraucherorganisation Foodwatch an die zuständigen Ministerien. Anstatt bekömmlicher Ernährung förderten die vier Länder "ungesunde Zuckermilch auf Kosten der Steuerzahler und der Kindergesundheit". Dabei nutzten sie eine Ausnahmeregelung des EU-Schulprogramms, das ansonsten die Förderung von Lebensmitteln mit Zusätzen von Zucker, Fett und Salz ausschließe. Weiter heißt es, die Landesbehörden begründeten dies unter anderem mit einem attraktiven Angebot für Schüler. So sei die Nachfrage nach Kakao größer als nach Milch. Streiche man die Förderung, würden voraussichtlich andere Produkte mit noch höherem Zuckergehalt konsumiert.