Zürich kokst

Eine Stadt auf Drogen

In Zürich ist Koks zur Volksdroge geworden, seit die Preise gesunken sind. In kaum einer Stadt Europas wird so viel Kokain konsumiert wie in der Finanzmetropole. Nicht legalisiert, aber akzeptiert.

Dichmann, Markus | 22. Oktober 2022, 11:05 Uhr