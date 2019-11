Im europäischen Parlament in Brüssel wird es am Dienstag eine öffentliche Anhörung zu den Auswirkungen des amerikanischen Steuergesetzes in Europa geben. Der Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) sieht vor, dass sogenannte "Zufallsamerikaner", von denen viele keine signifikante Verbindung zu den USA haben, zusätzlich zu den Steuern in ihrem Wohnsitzland US-Steuern zahlen müssen.

Es gibt Fälle von Europäern, die während eines Urlaubs ihrer Eltern in den USA zur Welt gekommen sind und aus diesem Grund Steuern entrichten müssen. Andere wurden in den Vereinigten Staaten geboren, während ihre Eltern dort arbeiteten. Zahlreiche dieser "Zufalls-Amerikaner und -Amerikanerinnen" haben keinen US-Pass und sprechen kein Englisch. Man schätzt, dass es 80.000 bis 100.000 deutsche "Zufallsamerikaner" gibt. Mit dem FATCA wollte die Obama-Administration im Jahr 2010 reichen Amerikanern auf die Spur kommen, die ihr Vermögen im Ausland – vorzugsweise in Steueroasen – vor dem US-Fiskus zu verstecken versuchten.

Verweigerte Bankleistungen in der EU als Konsequenz aus FATCA

Auch Deutsche mit US-Zweitpass geraten ins Netz der Steuerverwaltung, denn 2013 beschloss der Bundestag, den USA "quasi Amtshilfe zu leisten", erläuterte der Bochumer Steuer-Professor Roman Seer dem Deutschlandfunk. Seit FATCA in Kraft ist, müssen Banken in der EU Informationen über Konten von mutmaßlichen US-BürgerInnen offenlegen. Das hat dazu geführt, dass vielen dieser Zufallsamerikaner der Zugang zu grundlegenden Bankdienstleistungen in der EU verweigert wird.



Die Commerzbank beispielsweise schreibt: "Die Commerzbank hat sich entschieden, das Wertpapiergeschäft mit Personen, die einen Bezug zu den USA besitzen, weitgehend einzustellen. Hintergrund sind umfangreiche rechtliche Vorschriften in den USA. Die Commerzbank ist als internationale Geschäftsbank dazu verpflichtet, diese geltenden Regelungen zu beachten."



Es gibt mittlerweile auch eine Selbsthilfegruppe von "Zufallsamerikanern", die von der Politik fordert, die Betroffenen zu unterstützen. Die Vereinigten Staaten sind eines von zwei Ländern weltweit, die die SteuerzahlerInnen auf der Grundlage der Staatsbürgerschaft anstelle des Wohnsitzes besteuern.