Bei einem "Zug der Liebe" sind Tausende Fans von House- und Technomusik tanzend durch Berlin gezogen.

Die Polizei sprach am Samstag von rund 4.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Die Veranstalter hatten mit etwa 10.000 Menschen gerechnet. Auf den Transparenten stand etwa "Fight Sexism", "Bass statt Hass" oder auch "Querdenken versenken".



Weil viele Teilnehmer die Corona-Regeln nicht einhielten, wurde die Veranstaltung zunächst von der Polizei gestoppt und dann vom Veranstalter vorzeitig beendet, wie die Polizei am Abend mitteilte. Die Veranstalter hatten die Teilnehmer mehrfach aufgefordert, die notwendigen Corona-Maßnahmen einzuhalten. Zwischen den einzelnen Wagen der Demo hielten die Feiernden kaum Abstand, nur eine Minderheit trug Masken, viele davon unter der Nase oder am Kinn.

Diese Nachricht wurde am 28.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.