Die Lufthansa und die Deutsche Bahn wollen ihre Zusammenarbeit ausbauen.

Wie die beiden Unternehmen mitteilten, sollen mit durchgehenden Tickets und schnelleren ICE-Direktverbindungen zum Flughafen Frankfurt am Main die Bahnverbindungen für Flugreisende attraktiver werden. So werden mit Hamburg, München, Berlin, Bremen und Münster fünf weitere Städte in das bereits bestehende System "Lufthansa Express Rail" aufgenommen. Zusätzlich will die Bahn ab Dezember bei bestimmten ICE-Sprinter-Verbindungen von Köln, München und Nürnberg zum Frankfurter Flughafen Zwischenhalte streichen und so die Fahrzeit verkürzen.



Die stärkere Kooperation solle Standards bei der umweltfreundlichen Vernetzung der Verkehrsträger setzen, erklärten die Unternehmen.

