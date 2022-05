Belgien, Herstal: Mitglieder der Gewerkschaft «Setca» («Syndicat des Employés») nehmen an einer Protestaktion im Industriegebiet "Les Hauts-Sarts" teil. In Belgien stehen Einschränkungen in weiten Teilen des öffentlichen Lebens bevor. (dpa/Laurent Cavenati)

Etliche Zugverbindungen fallen komplett aus, auch viele Busse stehen still. Betroffen sind auch Thalys- und ICE-Verbindungen nach Deutschland. Nach Angaben der Deutschen Bahn fallen etwa zwischen Brüssel und Frankfurt am Main Züge aus. Auswirkungen haben die Streiks zudem auf die Müllabfuhr, die Verwaltung und Schulen in Belgien.

Mit der Aktion wollen mehrere Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes ihre allgemeine Unzufriedenheit mit den Arbeitsbedingungen zeigen sowie Forderungen nach höheren Einkommen unterstreichen. Der belgische Premierminister De Croo zeigte wenig Verständnis. Er sagte dem Sender "Radio 1", im Vergleich zu anderen Ländern erfolge der Inflationsausgleich in Belgien automatisch.

Diese Nachricht wurde am 31.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.