Überall dasselbe Lied (und Leid!): Die Corona-Pandemie verhindert auch in Norwegen das öffentliche Kulturleben, und auch die immer noch junge Band Heigh Chief darf deswegen so gut wie nicht auftreten. Aber sie hat auch Glück! Der akademische Hintergrund des Band-Nukleus – die Akteure haben sich während des Musikstudiums kennengelernt – ist in diesem Fall kein Hindernis, auch wenn sie eine Session in ihrem Probenraum aufnehmen, im Gegenteil! Bleibt die Antwort auf die Frage, warum Heigh Chief Glück haben: Weil sie gleich zwei hervorragende Songwriter in der Band haben. Vielleicht ist das sogar der Schlüssel ihres Erfolges.

Heigh Chief:

Marcus Løvdal, Gesang, Gitarre

Bjørn Blix, Gesang, Gitarre

Jonatan Eikum, Schlagzeug

Lasse Kalsrud, Bass

Lars Christian Narum, Keyboards

Aufnahme vom 23.10.2020