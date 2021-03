So viele Akkorde, wie die 1986 in England geborene, in Kanada aufgewachsene New Yorker Musikerin Michelle Willis in ein einziges Stück packt, daraus machen andere ein ganzes Album; in ihren komplexen Melodiestrukturen könnte man sich verheddern, wenn Willis in improvisiert wirkenden Schlenkern am Ende nicht doch wieder hinaus führen wurde. Dass die Sängerin mit David Crosby, Snarky Puppy, Becca Stevens kooperiert hat, ist heute in dieser Pianobar nicht wichtig. Das ganz einfache Setup der Kanadierin alleine ist mehr als überzeugend!

Bild aus den Zeit vor der Pandemie: Michelle Willis auf der Bühne. (Stella K)

Aufnahme vom 8. Dezember 2020 in Brooklyn, New York