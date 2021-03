Im Corona-Jahr 2020 und auch schon davor gehörten ihre Auftritte in den Sozialen Medien zum Spannendsten, was der Blues-Rock-Sektor dort zu bieten hatte: Die Schwestern Rebecca (Gitarre/Leadvocals) und Megan Lovell (Lapsteel/Background-Gesang) veröffentlichten kurze und zu Hause mit wenig Aufwand aufgenommene Videos, in denen sie ihren Vorbildern huldigen: Blueslegenden oder Rock-Ikonen wie David Bowie. Aber auch mit vollem Band-Sound ist Larkin Poe eine der spannendsten jungen Bands, die derzeit aktiv ist.