Der CSU-Vorsitzende Söder hat sich dafür ausgesprochen, die Präsidien der Schwesterparteien bald zu einer gemeinsamen Sitzung zusammenzurufen.

Jenseits der Personalfragen müsse man dringend auch über Strategiefragen diskutieren, sagte Söder vor einem Treffen des CSU-Vorstands in München. So glaube er, dass eine Abgrenzung von der AfD eine existenzielle Frage sei. Davon hänge die bürgerliche Identität von CDU und CSU ab. Außerdem sieht Söder die Union nicht ausreichend auf eine mögliche Koalition mit den Grünen vorbereitet. Es gehe ja nicht nur um die Frage Schwarz-Grün, sondern um Schwarz oder Grün, also wer den Kanzler oder die Kanzlerin stelle. Der bayerische Ministerpräsident riet der CDU, die Frage des Vorsitzes rasch zu klären. Der Kanzlerkandidat könnte jedoch nur gemeinsam mit der CSU bestimmt werden.



CSU-Landesgruppenchef Dobrindt warnte die Union angesichts der Führungsdebatte vor einem Vertrauensverlust in der Bevölkerung. Man müsse verhindern, dass die Grünen in Umfragen stabil auf Augenhöhe mit den Unionsparteien komme.