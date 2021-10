In der Debatte um eine Neuaufstellung der CDU hat die Frauen Union eigene Beratungen angekündigt.

Man werde sich aktiv in den Prozess einbringen, sagte die Vorsitzende der Frauen Union, Widmann-Mauz, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Dazu werde es eine Verbands- und Mandatsträgerinnenkonferenz geben. Eine Neuaufstellung der CDU könne inhaltlich, personell und strukturell nur mit den Frauen der Partei gelingen. Dabei unterstütze man die Entscheidung, über die Form der Einbindung der Mitglieder ergebnisoffen zu diskutieren und so eine neue Vertrauenskultur zu schaffen, betonte Widmann-Mauz. Der stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU, Strobl, warnte davor, nach dem schwachen Abschneiden bei der Bundestagswahl nur das Personal auszutauschen. Die Partei müsse auch inhaltlich nachlegen, sagte Strobl der "Stuttgarter Zeitung".



Die CDU will noch in diesem Monat über eine mögliche Beteiligung ihrer Basis an der Entscheidung über die künftige Führungsspitze beraten.

Diese Nachricht wurde am 12.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.