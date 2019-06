In der CDU wird nach Presseinformationen über eine Ausrichtung der Unternehmenssteuer nach Umweltgesichtspunkten nachgedacht.

Morgen solle im Bundesvorstand ein neues Klimakonzept präsentiert werden, schreibt die "Bild am Sonntag". Erarbeitet hätten es der Vorsitzende des niedersächsischen Landesverbandes, Althusmann, und der baden-württembergische Vize-Ministerpräsident Strobl. Demnach sind deutliche Steuernachlässe für Unternehmen vorgesehen, die Produktion und interne Strukturen umwelttechnisch modernisieren. Das Papier solle für eine breite Debatte in der CDU bis zum Bundesparteitag im kommenden Jahr sorgen. Heute beginnt die Vorstandsklausur mit Beratungen über das mäßige Abschneiden bei der Europawahl.



Zu den Beratungen liegt der Führungsspitze eine Wahlanalyse der Bundesgeschäftsstelle vor, die der CDU Defizite etwa in der Klimapolitik attestiert.