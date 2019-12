In der Debatte um die Zukunft der Großen Koalition hat die CDU die mit der SPD vereinbarte Grundrente in Frage gestellt.

Parteichefin Kramp-Karrenbauer sagte dem Fernsehsender RTL, man werde die Grundrente erst dann auf den parlamentarischen Weg bringen, wenn erkennbar sei, dass die Koalition fortgesetzt werde. Hintergrund ist, dass die SPD-Linken Esken und Walter-Borjans am Freitag auf dem Parteitag in Berlin zum neuen Führungsduo gewählt werden sollen. Beide stellen Bedingungen für eine Fortsetzung der Großen Koalition.



Das SPD-Präsidium ist jedoch nach Medieninformationen darum bemüht, keine zu hohen Hürden aufzubauen. Die Deutsche Presse-Agentur berichtet, im Leitantrag für den Parteitag solle zum Beispiel nicht die Aufgabe der "Schwarzen Null" gefordert werden.



Juso-Chef Kühnert bestätigte, dass er sich in Berlin um den Posten eines stellvertretenden SPD-Vorsitzenden bewerben will.