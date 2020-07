Der Vatikan hat kürzlich ein Papier zur Zukunft der Pfarreien veröffentlicht, das seither für Diskussionen sorgt. Es verbietet Nicht-Geweihten, also Laien, die Leitung einer Gemeinde und damit die seelsorgerischen Aufgaben. Zudem dürften Gemeinden - abgesehen von begründeten Ausnahmen - nicht zusammengelegt werden. Beides ist in Deutschland weit verbreitet, weil es zu wenige Priester gibt.

Der Theologe Georg Essen nennt die Weisung von Papst Franziskus ein "Papier der Hilflosigkeit". Denn letztlich spiegele sich in der Veröffentlichung erneut nur das - so Essen wörtlich - "übliche römische Zitationskartell". Stimmen aus der Weltkirche und aus den Teilkirchen kämen nicht vor, sagte der Professor für Dogmatik am Institut für Katholische Theologie in Berlin im Deutschlandfunk. Das eigentlich Ärgernis sei der "fehlende Bezug zu weltkirchlichen Nöten", kritisierte Essen.



Die Reaktionen auf die Weisung aus Rom zeigten aber auch, wie brisant die Situation innerhalb der katholischen Kirche sei. Als Lösung schlägt der Theologe eine Reform des geltenden Kirchenrechts vor. Er sehe zurzeit nicht, dass die geltende Rechtsordnung noch in der Lage sei, produktiv und konstruktiv Wirklichkeit zu gestalten, so Essen.

Bischöfe sehen die Weisung kritisch

Mehrere deutsche Bischöfe hatten sich ungewöhnlich kritisch über das Vatikan-Papier geäußert. Der Magdeburger Bischof Feige erklärte in einem am Montag veröffentlichten Brief, als Bischof lasse er sich von den "restriktiven Anordnungen" nicht lähmen und blockieren. Der Bamberger Erzbischof Schick sagte, es wäre besser gewesen, das Schreiben nicht zu veröffentlichen. Es bringe für die Gemeinschaft der Kirche mehr Schaden als Nutzen. Der Mainzer Bischof Kohlgraf sieht durch die Weisung das Engagement von Laien in der Kirche nicht wertgeschätzt, sondern mit Füßen getreten. Ähnlich äußerte sich der Osnabrücker Bischof Bode. Zuspruch erhielt der Papst aus Köln: Kardinal Woelki begrüßte das Papier. Das Dokument aus Rom sei eine Bekräftigung des geltenden Rechts und gebe "wertvolle Anregungen".

Katholische Jugend sieht "Rolle rückwärts"

Die Laienbewegung "Wir sind Kirche" hingegen bezeichnete den Vorstoß aus dem Vatikan als "ungeheuerlichen Versuch Roms, die Kirche wieder vorkonziliar zu machen und dringend anstehende Pastoralreformen auszubremsen". Die Initiative wies zudem darauf hin, mit dieser Verlautbarung würden vor allem Frauen von allen Kirchenämtern ferngehalten. Der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Sternberg, nannte die Instruktion realitätsfern.



Auch der Bund der Deutschen Katholischen Jugend - BDKJ - spricht wörtlich von einer "Rolle rückwärts." Die Dachorganisation der deutschen Jugendverbände kritisierte auf ihrer digitalen Hauptversammlung, mit dem Schreiben aus Rom würden die Bemühungen von Ortskirchen und die Realitäten vor Ort ignoriert. Man habe in den Jugendverbänden positive Erfahrungen einer geteilten Leitung zwischen Laiinnen und Laien auf der einen und Priestern auf der anderen Seite gemacht. Die Weisung aus dem Vatikan untermauere dagegen eine Hierarchie.