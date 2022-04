Twitter bald unter neuer Führung (picture alliance / dpa / Franziska Gabbert)

Sobald der Kauf abgewickelt sei, wisse man nicht, in welche Richtung die Plattform sich entwickeln werde, sagte Agrawal in einer ersten Reaktion. Musk hatte Twitter ein Übernahmeangebot gemacht, das einen Kaufpreis von 44 Milliarden Dollar vorsieht. Das Unternehmen in San Francisco bestätigte, dass man sich darauf geeinigt habe.

Diese Nachricht wurde am 26.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.