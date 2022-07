Der italienische Ministerpräsident Draghi spricht in Rom zum Senat. (AP)

Lega und Forza Italia wollten über einen anderen Beschlussantrag entscheiden, der ein Weiterregieren mit der Fünf-Sterne-Bewegung ausgeschlossen hätte. Außenminister Di Maio von der Partei "Insieme per il futuro" (Gemeinsam für die Zukunft) warf der Politik Versagen vor. Man habe mit der Zukunft der Italiener gezockt. Die Folgen dieser tragischen Wahl würden in die Geschichte eingehen.

Draghi wird Mattarella möglicherweise erneut Rücktritt anbieten

Der 74-jährige Draghi hatte die breite Zustimmung in der kleineren der zwei Parlamentskammern zur Bedingung für eine Fortsetzung des Regierungsbündnisses gemacht. Möglicherweise wird er nun Staatspräsident Mattarella erneut seinen Rücktritt anbieten. Für heute ist ein Gespräch geplant. Zudem will Draghi am Vormittag in der Abgeordnetenkammer eine Rede halten.

Draghi hatte in der vergangenen Woche seinen Rücktritt angeboten, nachdem sich die populistische Fünf-Sterne-Bewegung geweigert hatte, die Koalition bei einer Vertrauensabstimmung im Parlament zu unterstützen. Staatspräsident Mattarella lehnte das Rücktrittsgesuch allerdings ab und forderte eine Erklärung vor dem Parlament.

Politischer Streit kommt für Italien zu denkbar schlechter Zeit

Das Land hat derzeit unter anderem mit seiner Abhängigkeit von russischem Erdgas, einer Dürre im Land und hohen Lebenshaltungskosten zu kämpfen. Maßnahmen gegen die hohen Preise hatten zum Streit Draghis mit der Fünf-Sterne-Bewegung geführt. Draghis konservative Partner hatten zuletzt eine weitere Beteiligung an der Regierung ausgeschlossen, sollten die Fünf-Sterne daran beteiligt bleiben.

