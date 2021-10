Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Klöckner kritisiert, dass Frauen in der Partei zu wenig sichtbar seien.

Es gebe unter allen Unions-Fraktionsvorsitzenden in den Ländern nur eine Frau, sagte die Bundesagrarministerin der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Unter den Parteivorsitzenden in den Ländern sehe es auch nicht besser aus. Wenn es nur wenige Posten zu vergeben gebe, kämen Frauen oft weniger zum Zug. Klöckner betonte, es reiche nicht, dass die Union mit Angela Merkel die erste Bundeskanzlerin und mit Ursula von der Leyen die erste Verteidigungsministerin gestellt habe. Nötig sei -Zitat - "schlichtweg Normalität, eine Selbstverständlichkeit auch beim ersten Hinschauen", dass Frauen in der CDU in der Breite keine Seltenheit seien.



Aus ihrer Sicht brauche es in der Partei mehr Mentorinnen aus der Praxis, die den anderen Frauen Mut machten und förderten.

