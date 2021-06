Die von der Bundesregierung ins Leben gerufene Zukunftskommission Landwirtschaft hält höhere Lebensmittelpreise für erforderlich.

Ihr Vorsitzender Strohschneider sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", so wie bislang gehe es nicht weiter. In den zurückliegenden Jahrzehnten sei der Anteil der Ausgaben für Ernährung am Einkommen immer weiter gesunken. So seien es 1950 noch 45 Prozent gewesen, inzwischen liege man bei nur noch etwa 14 Prozent. Wolle man aber die höheren Produktionskosten einer deutlich umweltverträglicheren Agrarproduktion ausgleichen, sei der Supermarkt eine entscheidende finanzielle Quelle, in der man künftig mehr ausgeben müssen werde. Strohschneider betonte, die Orientierung der ganzen Agrarwirtschaft an der Wettbewerbsfähigkeit auf dem Weltmarkt sei der falsche Weg.



Die Kommission hat den Auftrag, einen Weg für eine zukunftsfähige Landwirtschaft in Deutschland zu entwickeln. Dem Gremium gehören Agrar-Vertreter und Wissenschaftler sowie Tier-, Umwelt- und Verbraucherschützer an.

Diese Nachricht wurde am 09.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.