Die Zukunftskommission Landwirtschaft hat sich im Sinne des Klimaschutzes für die Umstellung auf eine zunehmend vegetarische Ernährungsweise ausgesprochen. Das geht aus dem Abschlussbericht hervor, den das Gremium in Berlin vorgelegt hat. Der Umfang der Tierhaltung werde in Zukunft stark zurückgehen, heißt es in dem Papier weiter.

Die Lasten dieser Entwicklung müssten gesamtgesellschaftlich verteilt werden. Zudem müssten die Preise - Zitat - ehrlicher werden. Lebensmittel wie etwa Fleisch müssten teurer werden. Zugleich sei eine Absenkung der Mehrwertsteuer für Obst, Gemüse und vegetarische Produkte sinnvoll. Weiter soll eine klarere Kennzeichnung von Lebensmitteln künftig Auskunft geben über Tierwohl, Herkunft und Nachhaltigkeit der Produkte.



Der 170 Seiten lange Bericht der Kommission beinhaltet Empfehlungen für die Gestaltung der Agrar-, Umwelt- und Ernährungspolitik in den kommenden Jahren. Diese sollen als Richtschnur gelten für die Koalitionsverhandlungen nach der Bundestagswahl im Herbst. Ein "weiter so" koste die Gesellschaft Milliarden und führe zu irreparablen Schäden für Umwelt, Klima und Gesundheit, sagte der Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbands, Müller.



Der Zukunftskommission Landwirtschaft gehören Vertreter von 30 Organisationen aus Bereichen wie Landwirtschaft, Umweltschutz, Wissenschaft und Wirtschaft an.

Diese Nachricht wurde am 30.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.