Bundeskanzlerin Merkel hat sich für einen Umbau der deutschen Agrarwirtschaft hin zu mehr Nachhaltigkeit ausgesprochen.

Dafür sei allerdings eine finanzielle Absicherung erforderlich, sagte Merkel nach der Übergabe des Abschlussberichts der "Kommission zur Zukunft der Landwirtschaft" in Berlin. Nötig sei ein umfassender Transformationsprozess, der zwar schon begonnen habe, aber auch energisch weitergeführt werden müsse. Die Arbeit des von der Bundesregierung eingesetzten Gremiums lobte Merkel mit den Worten, den Experten sei es gelungen, unterschiedliche Interessen in den Blick zu nehmen und mögliche Wege für die Zukunft aufzuzeigen.



Konkret empfiehlt die Kommission einen weitreichenden Umbau des Agrar- und Ernährungssystems. Dies sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und mache Milliarden-Investitionen erforderlich. Das Motto "Immer billiger" sei angesichts der vielfältigen Wechselwirkungen mit Klima, Umwelt, Biodiversität und Tierwohl längst zu teuer.



Dem Gremium gehörten Vertreter aus Landwirtschaft, Ernährungsbranche, Handel, Wissenschaft sowie Natur- und Verbraucherschutzorganisationen an.

Diese Nachricht wurde am 06.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.