Mit zwei geplanten Denkfabriken möchte sich die jüdische Gemeinschaft in Deutschland künftig stärker in Debatten einbringen.

Geplant sind ein jüdischer und ein jüdisch-muslimischer Thinktank. Das wurde zum Abschluss des ersten Jüdischen Zukunftskongresses in Berlin mitgeteilt. Der jüdische Thinktank soll unter Trägerschaft des Zentralrats der Juden in Deutschland stehen, der jüdisch-muslimische ist in Kooperation mit dem muslimischen Avicenna Studienwerk geplant.



Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Klein, hat heute in Berlin gemeinsam mit dem israelischen Botschafter, Issacharoff, die bundesweiten Aktionswochen gegen Antisemitismus eröffnet. Dazu sind in ganz Deutschland mehr als 150 Veranstaltungen geplant.