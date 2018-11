Die SPD sucht ab heute zusammen mit der Basis nach Vorschlägen für eine künftige sozialdemokratische Politik.

Zu einem Debatten-Camp werden am Mittag mehr als 1.000 Teilnehmer in Berlin erwartet. Im Anschluss sind bis Sonntag Diskussionsforen zu unterschiedlichen Themen geplant. Dabei sollen sich Vertreter der Parteibasis mit SPD-Spitzenpolitikern austauschen. Neben der Partei-Spitze beteiligen sich auch internationale Gäste wie der griechische Regierungschef Tsipras.



Der Parteivorstand will die Ergebnisse des Debattencamps bündeln. Bis zum Bundesparteitag Ende 2019 soll ein SPD-Zukunftsprogramm stehen.