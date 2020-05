Eine ganz normale Neubausiedlung mitten in Manchester. Eine stark befahrene Hauptstraße, eine riesige Baustelle, links und rechts Reihen von Appartementblocks. Daran, dass hier vor 40 Jahren mal der Proberaum von Joy Division gewesen sein soll, erinnert rein gar nichts mehr. Ein Zeitzeuge ist Dave Haslam, damals ein guter Freund der Band:

"Diese ganze Gegend hier war total verwahrlost. Als Mitte der 70er Jahre all die Fabriken in Manchester schlossen, war die Arbeitslosigkeit extrem hoch. Überall standen alte Lagerhallen und Fabriken leer. Die nutzten damals sehr viele Musikerinnen und Musiker - die Miete war eben spottbillig. Der Proberaum war auch so eine alte Lagerhalle. Es gibt ganz viele Fotos, auf denen man Joy Division vor diesem Haus ihren Tourbus laden sieht. Hier wurde auch das Video zu ihrem wohl erfolgreichsten Song "Love Will Tear Us Apart" gedreht. Es ist auch das einzige Video, das die Band je gedreht hat. Da sieht man das Haus, genau wie es früher ausgesehen hat. Eben eine alte Lagerhalle. Die Fenster sind dunkel und voller Staub, überall Graffiti an den Wänden. Es sah wirklich total düster aus. Aber es passt zu dem Lied, es passt zur Situation."

Sex Pistols und Punk als Inspiration

Am 4. Juni 1976 spielen die Sex Pistols zum ersten Mal in Manchester. Dort treffen sich vier Jungs aus Macklesfield, einem heruntergekommenen Vorort von Manchester. Sie kennen sich schon lange, aber dieses Konzert inspiriert sie so sehr, dass sie an diesem Abend beschließen, als Band zusammenarbeiten. Drummer Stephen Morris, Gitarrist Bernard Sumner, Bassist Peter Hook und Sänger Ian Curtis gründen die Band Warsaw, benennen sich aber später in Joy Division um. Peter Hook erinnert sich an das Konzert, an dem alles begann.

"Das Konzert hat mein Leben verändert. Ich war 21 und es war so, als würde sich plötzlich in einem dunklen Raum eine Tür öffnen. Es hat mich gar nicht so sehr musikalisch inspiriert - ich fand die Rebellion am Punk inspirierend."

Anfangs sind die Konzerte von Joy Division noch spärlich besucht, doch bald werden viele Musikkritiker auf sie aufmerksam und die Anhänger werden immer mehr. Die Mischung aus Punk, Synthie-Pop und Ian Curtis’ schwermütigen Texten ist etwas Neues. Die Band veröffentlicht 1979 ihr Debutalbum "Unknown Pleasures".

Doch dann wird bei Curtis Epilepsie festgestellt. Der wachsende Erfolg macht es ihm nicht einfacher. Der Tourstress, die Aufnahmen zum zweiten Album und seine instabile Beziehung zu Ehefrau Deborah verursachen zusätzlich zur Epilepsie noch Depressionen. Seine Anfälle werden immer schlimmer und Curtis kann sich auf der Bühne nicht mehr kontrollieren. Zudem lernt er auf Tour die Belgierin Annick Honore kennen und verliebt sich in sie.

Das Erbe von Joy Division

Mark Reeder war lange Zeit Tourbegleiter und Promoter der Band in Deutschland. Für ihn spielt Curtis' Zerrissenheit eine maßgebliche Rolle - nicht nur in der tragischen Geschichte der Band, sondern auch in ihrer Musik.

"Debbie war seine Familie, sie hatte das Baby, machte den Tee und brachte die Hausschuhe. Bei ihr lebte er ein Familienleben. Und dann gab es da Annick. Sie war die Sekretärin des belgischen Botschafters, sie interessierte sich für Kunst, Musik, Literatur und Kultur. Bei ihr hat Ian etwas gefunden, das Debbie ihm nicht geben konnte. Aber ich glaube, er brauchte beide."

Am 18. Mai 1980 begeht Curtis in seinem Haus in Manchester Suizid. Das zweite Album "Closer" und die Single "Love Will Tear Us Apart" erscheinen beide nach seinem Tod.

Die übrigen Bandmitglieder benennen sich in New Order um, und mit dem Geld, das sie durch den Erfolg des zweiten Joy-Division-Albums verdienen, eröffnen sie den Hacienda Club, der die Geburtsstätte für die Madchesterbewegung und wegweisend für Rave und Britpop in Europa werden sollte. "Wir haben die Hacienda eröffnet, weil wir nicht wussten, wo wir hingehen sollten", erinnert sich Peter Hook. Für Dave Haslam war die Hacienda eine Art Zufluchtsort.

"Damals wurde ich in jedem Club weggeschickt. Die Hacienda war der einzige Club, wo jeder rein konnte. Es gab keinen Dress Code. Und das Coole war: plötzlich kamen all die Leute, die früher in ihren getrennten Jazz-, Punk- oder Elektroclubs waren, zusammen in diesen einen Club! Und das gab der Hacienda diese besondere Chemie. Man kam mit Leuten zusammen, mit denen man unter normalen Umständen wahrscheinlich nichts zu tun gehabt hätte."

Curtis' Magie lebt weiter

Der Hacienda Club hat seinen Platz in der Popgeschichte sicher, die Gruppe Joy Division sowieso. Bis heute beziehen sich unzählige Musikerinnen und Musiker auf Ian Curtis und seine Band - von den Editors oder Bloc Party über Interpol bis hin zu den Killers oder Moby. Für Joy Division und New-Order-Bassist Peter Hook ist es eine Ehre, dass sich immer noch so viele Künstlerinnen und Künstler von seiner ehemaligen Band inspiriert fühlen.

"Wenn man älter wird, dann wird einem klar, dass das Wichtigste ist, dass man wertgeschätzt wird - egal in welcher Form. Und es freut mich, wenn ich sehe, wie zum Beispiel Dance oder Rave die Leute wieder an die Magie von Ian Curtis erinnert."