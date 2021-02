"Peppone ist ein Esel", murmelt Don Camillo in seiner Kirche leise schmunzelnd vor sich hin. Die Worte hat er in seinem Dorf auf eine Wandzeitung gekritzelt, um dem kommunistischen Bürgermeister Peppone einen Streich zu spielen. Er fühlt sich unentdeckt. Aber plötzlich ermahnt ihn die Stimme des gekreuzigten Christi über dem Altar, der ihm ins Gewissen redet.



In der berühmten Filmszene aus dem Jahr 1952 spielte Fernandel erstmals den italienischen Dorfpfarrer Don Camillo. Es folgten fünf weitere Episoden, in denen er sich an der Figur des Peppone und dessen politischer Ideologie reiben sollte. Fernandel ließ seinen Don Camillo dabei als schlitzohrig und verschmitzt erscheinen. Er liebte diese Rolle und besonders das Drehbuch."Wer habe schon das Glück, Jesus Christus als Filmpartner zu haben, das passiere nur einmal im Leben, ließ Fernandel an einem Theaterabend das begeisterte Publikum wissen."

Ein göttliches Grinsen: Fernandel in seiner Glanzrolle als katholischer Priester in der Filmreihe "Don Camillo und Peppone" (picture alliance / dpa)

Brot-Job Bankangestellter

1903 als Fernand Contandin in Marseille geboren, trat er bereits im Kindesalter neben seinem Vater in Konzertcafés auf. Bei seinen ersten Bühnenauftritten wuchs er, oft als Soldat kostümiert, in die Rolle des Komikers hinein, der ein wenig anspruchsvolles Publikum mit deftigen Sketchen unterhielt. Seinen Lebensunterhalt bestritt er zwar als Bankangestellter, Hafenarbeiter oder Verkäufer, doch in den Music-Halls von Marseille, Nizza und Toulon feierte er erste Erfolge als Sänger mit Texten, in denen er seine Landsleute aufs Korn nahm.

1928 entdeckte Fernandel die Filmbranche in Paris, die ihm damals aber nur kleine Nebenrollen in Stummfilmen anbot. 1932 bekam er seine erste Hauptrolle in Le rosier de Madame Husson nach der Novelle von Guy de Maupassant. Er spielte den für seine Tugendhaftigkeit gekürten Dorftrottel Isidore, der sein Preisgeld und auch seine Unschuld später in einem Pariser Bordell verlor. In der Rolle des kauzigen Außenseiters machte er von nun an Karriere. Immer blieb er dabei Komiker, betonte er einmal:

"Das erlernt man nicht, man wird so geboren. Als ich mich das erste Mal auf der Leinwand sah, habe ich verstanden, warum alle immer über mich lachten, schon in der Schule und selbst in der Kirche. Es liegt an meinem etwas bizarren Aussehen, ich habe einen sehr großen Mund und ein Pferdegebiss. Das förderte meiner Karriere als Schauspieler. Für die Leute bin ich der Fernandel mit dem Pferdelachen."

1934 drehte er erstmals mit Marcel Pagnol. In Angèle spielte er den naiven, aber gutmütigen Stallknecht Saturnin. Im Film Le Schpountz von 1937, der zu einem seiner größten Erfolge werden sollte, schlüpfte er in die Rolle des Hilfsarbeiters Irénée Fabre. Dieser träumte von einer Karriere als Schauspieler, da er davon überzeugt war, er habe "ein gut verstecktes Talent, womit er Millionen verdienen werde."

Ein Fernandel-Film ohne Grinsen geriet zum Flop

1948 stellte sich Fernandel einem filmischen, von schwarzem Humor durchzogenen Experiment unter der Regie Carlo Rims. Als Alfred Puc fahndete er in L’armoire volant nach den sterblichen Überresten einer extravaganten Tante. Über die Zusammenarbeit sagte Carlo Rim:

"Fernandel war mit einem Drehbuch konfrontiert, das so gar nicht zu seinem üblichen Repertoire passte. Er akzeptierte, dass er nicht ein einziges Mal sein breites Lachen zeigen sollte. Tatsächlich legte er Dramatik in sein Spiel, und ich war sehr zufrieden mit dem Film. Doch das Publikum war enorm enttäuscht. Die Leute wollten ihren gewohnten Fernandel sehen, aber dieser lachte für sie nicht ein einziges Mal. Der Film wurde ein Flop."

Von der Kritik verlacht, vom Publikum verehrt

1950 erschien Fernandel im Film neben der jungen Jeanne Moreau und später an der Seite Zsa Zsa Gabors in New York. Aber die Kritiker, die jetzt eher den Filmen der Nouvelle Vague huldigten, verrissen Fernandel. Doch die Don Camillo-Filmreihe, die in Frankreich Kultstatus erreichte, machte ihn auch international bekannt. Bei den Dreharbeiten zur sechsten Episode erkrankte er schwer und starb am 26. Februar 1971 in Paris. Vom großen Erfolg bei einem breiten Publikum getragen, hatte Fernandel in fast 150 Filmen gespielt – und als Komiker die französische Filmgeschichte entscheidend geprägt.