Mauerbau 1961 in Berlin (picture-alliance / dpa | Konrad Giehr)

Bei mehreren Veranstaltungen entlang der früheren Grenze wollen Vertreter aus Politik und Gesellschaft an die Menschen erinnern, die bei Fluchtversuchen getötet wurden. Der Vorsitzende der Union der Opferverbände Kommunistischer Gewaltherrschaft, Dombrowski, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, noch immer litten viele Menschen unter den Folgen der SED-Diktatur.

Der Bau der Berliner Mauer hatte am 13. August 1961 begonnen und die deutsch-deutsche Teilung besiegelt. Bis zum Öffnen der Grenze am 9. November 1989 gab es nach Angaben der Stiftung Berliner Mauer mindestens 140 Todesopfer an der Mauer.

