Zum 90. Geburtstag von Sofia Gubaidulina Komponieren für Gott

"Ich stelle mir für jedes neue Werk eine konzeptionell neue Aufgabe", so die Komponistin 1988, "und versuche, etwas zu finden, was es in der vorhergehenden Arbeit nicht gegeben hat." Doch ist "das Neue" nicht das Ziel ihres Komponierens. Sofia Gubaidulinas Kriterien sind gänzlich andere.

Von Ingo Dorfmüller

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek