Das Konterfei von Masha Amini ist in den zahlreichen Protesten weltweit sichtbar. (IMAGO / ZUMA Wire / IMAGO / Gerard Bottino)

Gestern waren erneut tausende Studierende gegen das Regime auf die Straße gegangen. Protestaktionen gab es unter anderem an den Universitäten in Ahvas im Südwesten des Landes und an den Hochschulen in Teheran. Einsatzkräfte der Polizei sollen gewaltsam gegen Schülerinnen eines Gymnasiums in der Hauptstadt vorgegangen sein.

Die Familie Aminis erklärte gestern Abend, sie verzichte angesichts der Umstände auf eine Gedenkzeremonie. Dies meldet die staatliche Nachrichtenagentur Irna. Aktivisten zufolge sollen Sicherheitsdienste der Familie gedroht haben.

Die 22-Jährige Amini war am 16. September nach Polizeigewahrsam gestorben. Die sogenannte Sittenpolizei hatte sie festgenommen, weil sie angeblich ihr Kopftuch nicht entsprechend der Vorschriften getragen hatte.

Diese Nachricht wurde am 26.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.