Bei der Deutschen Presse-Agentur (dpa) hat es zum ersten Mal seit ihrer Gründung 1949 einen Warnstreik gegeben.

Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi haben etwa 100 dpa-Beschäftigte in einer "aktiven Mittagspause" die Arbeit niedergelegt und sind vor der Zentralredaktion in Berlin auf die Straße gegangen. Sie protestierten damit gegen die nach Ansicht der Gewerkschaft unzureichenden Angebote in den laufenden Tarifverhandlungen.



Verdi und der Deutsche Journalisten-Verband verhandeln zur Zeit mit der Deutschen Presse-Agentur fordern für die bundesweit rund 800 Beschäftigten. Sie fordern Lohnerhöhungen von mindestens zwei Prozent rückwirkend zum Ablauf des gekündigten Tarifvertrags im Januar 2019. Außerdem wird über eine Erhöhung der Nachtzuschläge verhandelt. Sie wurden nach Angaben von Verdi seit 1986 nicht mehr angehoben. Die bisher letzte Verhandlungsrunde am 23. Mai führte zu keiner Einigung.



Die Deutsche Presse-Agentur gehört 180 Medienunternehmen als Gesellschaftern und unterhält ein weltweites Korrespondentennetz. Der dpa-Basisdienst ist der bedeutendste deutschsprachige Nachrichtendienst. Er liefert gegen eine pauschale Gebühr rund 750 Meldungen täglich. Zu den Kunden zählen fast alle deutschen Zeitungen und Rundfunkanstalten.