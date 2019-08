Der digitalpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Schipanski, hat eine Fortführung der Förderung für die Computerspiel-Branche verlangt. Es habe ihn sehr überrascht, dass im Haushaltsentwurf für 2020 der entsprechende Posten nicht mehr vorgesehen sei, sagte Schipanski im Deutschlandfunk.

Allerdings habe Digitalminister Scheuer auch für das laufende Jahr den entsprechenden Haushaltstitel zunächst nicht vorgesehen. Hier habe das Parlament nachgesteuert, und er gehe davon aus, dass das auch für das kommende Jahr passiere. In diesem Jahr werden deutsche Entwickler von Computerspielen mit 50 Millionen Euro unterstützt.

Branche dringt auf Förderung

Laut dem Geschäftsführer des Branchenverbands "game", Falk, ist der Standort Deutschland stark und innovativ. Doch es mangele an staatlicher Förderung, wie sie es längst in anderen Staaten - zum Beispiel in Kanada, aber auch in Europa - gebe. Dadurch habe man in Deutschland einen Wettbewerbsnachteil. Ein hier entwickeltes Spiel sei bis zu 30 Prozent teurer als in Frankreich oder England, ergänzte Falk.

Nordrhein-Westfalen für dauerhafte Förderung

Die schwarz-gelbe Landesregierung hatte sich bereits für eine dauerhafte Förderung ausgesprochen. Die Bundesregierung müsse "die im Koalitionsvertrag versprochene Games-Förderung endlich auf den Weg bringen - und zwar nachhaltig durchfinanziert", sagte Medien-Staatssekretär Liminski dem "Kölner Stadt-Anzeiger". Das Land sei bereit, eigene Fördermittel an eine "übergeordnete Bundesförderung anzupassen".

"gamescom" startet in Köln

Heute beginnt in Köln die Computerspielmesse "gamescom". Sie öffnet zunächst für das Fachpublikum und ab Mittwoch dann für alle Interessierten. Im vergangenen Jahr kamen rund 370.000 Besucher. Minister Scheuer sowie Digitalstaatsministerin Bär (beide CSU) lassen sich heute auf einem Rundgang einige Messestände zeigen. Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, dürfte Scheuer sich dabei auch zu der Frage der künftigen Förderung äußern.